Северянка проживала и воспитывала дочь с одним мужчиной, а заключила брак с жителем Азербайджана

Прокуратурой города Оленегорска в ходе проверки установлено, что 23.11.2018 года отделом ЗАГС в городе Мончегорске был зарегистрирован брак между гражданином (1966 года рождения) Республики Азербайджан и местной жительницей (1980 года рождения), в связи с чем иностранный гражданин получил разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации.

В январе 2019 года гражданка после возникшей между супругами ссоры решила снять с регистрационного учёта своего супруга, в связи с чем, обратилась в миграционный пункт МО МВД России «Оленегорский» с заявление о том, что брак между ними был заключен фиктивно.

По результатам проверки прокурором города в защиту интересов Российской Федерации в Оленегорский городской суд было направлено исковое заявление о признании брака недействительным.

В ходе судебного заседания супруги несколько раз меняли свою позицию, указывая на то, что у них сложились настоящие супружеские отношения.

Однако из показаний свидетелей следовало, что гражданка по месту жительства проживает с другим мужчиной, который принимает участие в воспитании её несовершеннолетней дочери, оказывает ей материальную помощь. Указанные обстоятельства нашли своё подтверждение в процессе рассмотрения дела.

В судебном заседании прокурором было доказано, что у сторон не было цели создать семью, совместно они не проживали, не вели общее хозяйство и не поддерживали общение как до, так и после заключения брака, иностранный гражданин преследовал цель – получить разрешение на временного проживание на территории Российской Федерации.

Судом по результатам рассмотрения иск прокурора удовлетворён, брак между супругами признан недействительным.

В 2019 году прокуратурой города было подано два иска о признании брака недействительным. В настоящее время все иски рассмотрены и удовлетворены.