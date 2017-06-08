Северянка, соблазнившись суммой компенсации, лишилась 340 тысяч рублей

В МО МВД России «Апатитский» обратилась местная жительница 1951 года рождения с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала полицейским, что ей в период с 30 мая по 6 июня несколько раз звонили неизвестные. Под предлогом компенсации за заказанные в 2007 году пищевые добавки, которые якобы признаны вредными для здоровья, злоумышленники убедили пенсионерку перевести на банковский счёт более 340 тысяч рублей через систему платежных переводов.

Северянка знала о подобных мошенничествах, однако всё равно поверила мошенникам. После того, как она осуществила денежный перевод, она попыталась дозвониться до лиц, предлагающих ей компенсацию, однако телефоны оказались выключенными.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.