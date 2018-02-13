Северянка солгала, обвинив сожителя в краже телефона

Оленегорским городским судом вынесен приговор в отношении местной жительницы Б., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

В ходе судебного следствия установлено, что северянка Б. 6 мая 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратилась по телефону в МО МВД России «Оленегорский» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности своего бывшего сожителя, сообщив правоохранительным органам несоответствующую действительности информацию о том, что последний по месту её жительства с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, открыто похитил у неё принадлежащий сотовый телефон стоимостью не более 5 тысяч рублей. Указанными действиями Б. обвинила своего сожителя в совершении квалифицированного грабежа, который Уголовным кодексом РФ отнесен к категории тяжких преступлений.

Вину подсудимая признала в полном объёме, в содеянном раскаялась, что позволило суду назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.