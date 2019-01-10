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Мурманская область. Арктика10.01.19 13:55

Северянка убила сожителя в Рождество

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 7 января 2019 года женщина, 1979 года рождения, находясь в собственной квартире в Мончегорске, в ходе конфликта с сожителем, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений,  вооружилась ножом и нанесла потерпевшему один удар в сердце. От полученных телесных повреждений 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Несмотря на то, что изначально злоумышленница отрицала свою причастность к совершению преступления, следователями при взаимодействии с сотрудниками ОУР ОМВД России по городу Мончегорску восстановлена реальная картина произошедшего.

В настоящее время северянке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, она дала признательные показания. В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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