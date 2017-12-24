Северянка, укравшая у брата планшетный компьютер, предстанет перед судом

Преступление было совершено около двух лет назад. В отдел полиции тогда обратился местный житель 1975 года рождения. По словам потерпевшего, в его отсутствие дверной замок квартиры по ул. Горная в п. Умба был поврежден, проникнувший таким образом в жилище злоумышленник похитил компьютер «Самсунг» стоимостью 16,5 тысячи рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, экспертами-криминалистами изъяты различные следы совершенного преступления, однако оперативные мероприятия результата не принесли.

Работа по раскрытию кражи не прекращалась и в итоге полицейские выяснили, что к хищению планшета может быть причастна сестра потерпевшего. Неработающая женщина 1992 года рождения ранее привлекалась к уголовной ответственности за грабеж. Она бывала в квартире, знала устройство замка. В момент совершения преступления была уверена, что брата нет дома.

Подозреваемую задержали, она призналась в содеянном. Ценная вещь все это время хранилась у неё дома и использовалась в личных целях. В то время, когда брат приходил в гости, злоумышленница прятала принадлежащий ему планшет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.