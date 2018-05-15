Северянка в ходе ссоры ударила сестру ножом

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жительницы Мурманска 1967 года рождения с проникающим ранением грудной клетки.

Полицейские прибыли в квартиру, из которой была госпитализирована потерпевшая, и установили, что ранение женщине причинила ее сестра – ранее не судимая мурманчанка 1981 года рождения. Злоумышленница призналась в содеянном и пояснила, что ударила ножом родственницу в ходе конфликта, возникшего внезапно на почве личных неприязненных отношений. Сестра пришла к ней в гости, началась ссора, которая переросла в серьезный конфликт.

По факту в отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.