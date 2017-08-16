Северянка в состоянии алкогольного опьянения украла сумку с двумя телефонами и деньгами

В дежурную часть отдела полиции города обратилась потерпевшая 1983 года рождения. По её словам, у неё похитили дамскую сумку с имуществом общей стоимостью свыше 33 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что произошло это путем свободного доступа в баре на ул. Грузовая, где она отдыхала. Оставленная без присмотра сумка пропала, в ней находились 2 мобильных телефона и денежные средства.

Полицейские опросили сотрудников и посетителей заведения в качестве свидетелей и проверили записи камер видеонаблюдения. Установлено было, что преступление могла совершить одна из посетительниц бара.

Сотрудниками уголовного розыскам в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана местная жительница 1983 года рождения. Она рассказал полицейским, что совершила кражу в состоянии алкогольного опьянения. Деньги, обнаруженные в сумке, успела потратить, саму сумку выбросить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.