Северянка во время поиска работы, поверив мошеннику из Воронежской области, лишилась 100 тысяч рублей

В отдел полиции по городу Мурманску поступило заявление от 46-летней жительницы посёлка Зверосовхоз Кольского района с заявлением о хищении 100 тысяч рублей с её расчётного счёта.

Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных частных объявлений информацию о поиске работы сиделкой. Некоторое время спустя на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. Потенциальный работодатель сообщил, что ищет сиделку для своей матери, которая проживает в областном центре и нуждается в уходе. Он также пообещал перевести предоплату за её услуги. Женщина проследовала к ближайшему банкомату, где с ней снова связался мужчина, который сказал, что для перевода денежных средств на её счёт необходимо продиктовать номер банковской карты и установочные данные. Северянка, не задумываясь, сообщила всю необходимую информацию. Позднее с её банковской карты списали денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. Только после этого северянка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими в рамках расследования установлено, что о подобных видах преступлений потерпевшая знала. Телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Воронежской области.