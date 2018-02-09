Северянка во время ссоры нанесла ножом смертельную рану своему дяде

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы пгт.Ревда Ловозерского района Мурманской области.

В ходе расследования установлено, что в августе 2018 года обвиняемая, 1990 года рождения, находясь совместно со своим дядей, 1966 года рождения, в его квартире в пгт.Ревда, в ходе словесного конфликта, на почве возникших личных неприязненных отношений, нанесла ему один удар ножом, причинив проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время в одном из медицинских учреждений города.

Спустя некоторое время, злоумышленница самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.