Северянка во время застолья украла мобильный телефон у жителя Североморска

В полицию ЗАТО г.Североморск обратился местный житель с заявлением о краже мобильного телефона. Сумма причиненного ущерба составила, по словам мужчины, 9 тысяч рублей. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшего и установили, что у него есть основания подозревать малознакомую женщину, с которой он распивал спиртные напитки в своей квартире.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение мобильного телефона могла совершить неработающая 32-летняя жительница Североморска.

Злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции. Она призналась в содеянном и пояснила, что совершила хищение путем свободного доступа, похищенное планировала продать, а вырученные денежные средства присвоить.

Телефон полицейские успели изъять по месту жительства подозреваемой. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.