Северянке придётся отвечать за незаконное получение пособия по безработице

В ходе проведённой прокуратурой г.Мончегорска проверки исполнения федерального законодательства Российской Федерации в сфере занятости населения установлен факт хищения жительницей города А. денежных средств при получении пособия по безработице.

Проверка показала, что в период получения пособия по безработице А. на основании гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг оказывала услуги ООО «Лидер» по доставке почтовой корреспонденции.

При постановке на учёт в качестве безработной женщине был разъяснен порядок признания безработной и последствия сокрытия фактов занятости. Однако о факте выполнения работ в ООО «Лидер» А. в МГОБУ «ЦЗН г.Мончегорска» не сообщила.

В связи с тем, что северянка А. на момент обращения в службу занятости оказывала услуги ООО «Лидер» по договору возмездного оказания услуг, она не могла быть признана безработной и не имела права на получение пособия по безработице. В результате противоправных действий А. на протяжении несколько месяцев ей незаконно выплачивалось пособие по безработице.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы проверки были направлены прокурором в ОМВД России по г.Мончегорску.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры.