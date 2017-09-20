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Мурманская область. Арктика20.09.17 13:35

Северянки увечат своих сожителей тарелками и ножами

В полицию Кировска поступило сообщение из медицинского учреждения о причинении телесных повреждений в виде проникающего ранения в грудь и колото-резаного ранения в плечо местному жителю 1990 года рождения.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили, что ранение мужчине причинила его бывшая сожительница.

Северянка, ранее не судимая жительница Кировска 1990 года рождения, призналась в содеянном и пояснила, что сожитель пришёл к ней в гости. В ходе ссоры, которая началась на почве личных неприязненных отношений, сожитель схватил её за волосы и попытался ударить. Женщина схватила первое, что попалось под руку – нож, и ударила им мужчину в грудь и плечо, причинив телесные повреждения.

По факту в отношении ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

А ранее в дежурную часть отдела полиции областного центра поступило сообщение об обращение в медицинское учреждение 43-летнего мурманчанина с ушибами теменной области головы. Медики  квалифицировали эти телесные повреждения, как легкий вред здоровью.

Опросив мужчину, сотрудники полиции установили, что у потерпевшего произошел конфликт с сожительницей, возникший на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры в квартире по месту жительства, на улице Достоевского, сожительница нанесла потерпевшему удар тарелкой в область головы.

Подозреваемая была установлена и изобличена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимая женщина, 1978 года рождения, призналась в содеянном. Причину, побудившую ее к нападению, она объяснила вспышкой агрессии в ходе затянувшегося конфликта.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В текущем году в Заполярье зарегистрировано 97 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них 14 – со смертельным исходом. Большинство преступлений данного вида (84,5%) совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В сравнении с прошлым годом умышленных причинений вреда здоровью стало меньше на 29%, в том числе на 11% меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения вреда здоровью со смертельным исходом.

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