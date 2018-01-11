Северянку, убившую одним ударом ножа сожителя, могут посадить на 15 лет

Прокурором Первомайского округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Согласно предъявленному обвинению, в октябре 2017 года гражданка К., 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одной из квартир по проспекту Кольский в Мурманске, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своему сожителю В., 1978 года рождения, со значительной силой не менее одного удара клинком ножа в область грудной клетки. Лезвие попало в сердце, что и явилось причиной смерти мурманчанина.

В ходе предварительного следствия К. вину признала.

Обвиняемая ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Действия обвиняемой квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г.Мурманска.