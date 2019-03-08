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Мурманская область. Арктика08.03.19 08:00

Северянок поздравляют с Международным женским днём

Вчера в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. От имени мужской половины правительства Мурманской области и региональной Думы северянок поздравили первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Во все века женщина стояла за спиной мужчины, обеспечивала надёжный тыл, воспитывала детей, хранила тепло домашнего очага. За последние сто лет женщины всё чаще и чаще выходят на передний план и шаг за шагом отвоевывают все больше прав, самостоятельности и независимости, отметил первый заместитель главы региона.

«У нас, в Мурманской области это особенно ярко видно. Женщины Кольского Заполярья занимают главнейшие посты. Губернатор, заместители губернатора, руководители исполнительных органов государственной власти, главы многих муниципалитетов, депутаты всех уровней - можно долго перечислять должности, на которых женщины не просто работают, а показывают незаурядные руководящие способности и часто дают фору нам, мужчинам. Сегодня женщины работают учителями, врачами, следователями и прокурорами, служат в армии, летают в космос - похоже, само понятие «женская профессия» стремительно уходит в прошлое. При этом никто не снимал с вас главного предназначения, возложенного на вас природой, - быть нежной матерью и заботливой хозяйкой», - отметил Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора напомнил, что поддержка многодетных матерей, молодых семей, стремление облегчить такой непростой материнский труд - в числе приоритетов работы правительства Мурманской области. Многочисленные меры социальной помощи, социальные выплаты на эти цели из регионального бюджета не зависят от экономической ситуации и выплачиваются неукоснительно.

От всей души Алексей Тюкавин пожелал дорогим женщинам - мамам, бабушкам, женам, подругам, сестрам, крепкого здоровья, настоящей любви и большого женского и материнского счастья.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил заслуги женщин Мурманской области в самых различных сферах: «Ваше трудолюбие и настойчивость помогают вам добиться значительных результатов в профессиональной и общественной деятельности. Вы мудры и терпеливы, умеете доводить начатое дело до конца. Но при этом всегда остаётесь истинными женщинами – прекрасными, чуткими и великодушными. Эти качества бесконечно восхищают нас – мужчин и вдохновляют на созидание».

Сергей Дубовой пожелал всем представительницам прекрасного пола солнечного настроения, здоровья, любви и счастья.

В программе праздничного концерта, посвященного 8 Марта, выступили популярные исполнители, а также вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы.

По окончании торжественной части творческие коллективы Мурманской области представили гостям праздника яркую концертную программу.

 

 

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