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Мурманская область. Арктика21.09.18 09:33

«Северята» познакомятся с обычаями и традициями саамского народа

В воскресенье, 23 сентября,  на базе ТРЦ «Мурманск Молл» в рамках работы детского клуба «Северята» пройдёт мастер-класс Мурманского областного краеведческого музея «Саамский узор».

Дети создадут закладку для книг с саамским орнаментом в технике «аппликация» и познакомятся с национальным искусством, обычаями и традициями саамского народа. Ребята узнают о тайнах саамского узора: как изображались птицы, животные и растения, какое магическое значение имеет цвет и форма узора.

Вход свободный. Предварительная запись не требуется.

Программа мастер-классов будет интересна детям от 4 до 12 лет.

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Миха
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21.09.18 00:09
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