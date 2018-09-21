Мурманская область. Арктика21.09.18 09:33
«Северята» познакомятся с обычаями и традициями саамского народа
В воскресенье, 23 сентября, на базе ТРЦ «Мурманск Молл» в рамках работы детского клуба «Северята» пройдёт мастер-класс Мурманского областного краеведческого музея «Саамский узор».
Дети создадут закладку для книг с саамским орнаментом в технике «аппликация» и познакомятся с национальным искусством, обычаями и традициями саамского народа. Ребята узнают о тайнах саамского узора: как изображались птицы, животные и растения, какое магическое значение имеет цвет и форма узора.
Вход свободный. Предварительная запись не требуется.
Программа мастер-классов будет интересна детям от 4 до 12 лет.
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Последние комментарии
Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
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