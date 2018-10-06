Севморпуть-2040 – всё дольше и больше

К 2040 году объёмы перевозок по Северному морскому пути составят более 200 млн тонн. Такой прогноз озвучил в ходе конференции «Offshore Marintec Russia 2018» директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.

Ресурсной базы в Арктике, по его словам, достаточно для того, чтобы закрывать потребности как внутреннего рынка, так и экспортного. Консенсус-прогноз, который озвучивают все российские и зарубежные аналитики, к 2035 году доля углеводородов изменится незначительно».

Гладков отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос и снижения потребления нефти, при этом доля газа будет продолжать расти. Это связано с экологическими вопросами, появлением иных возобновляемых источников энергии. При этом Россия на этом рынке как в настоящее время, так и в будущем будет оставаться одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов, включая нефть, газ и другие углеводороды.

Александр Гладков подчеркнул, что сформирована достаточно большая программа по геологоразведке и бурению, начиная с 2019 года работы по бурению разведочных и поисковых скважин будут вестись в Баренцевом и Карском морях. Запланировано в период с 2018 по 2026 годы пробурить около 80 скважин. Будут работать, в основном, компании «Роснефть» и «Газпром»».

К 2024 году планируется, что грузооборот по Севморпути составит порядка 80 млн тонн, к 2040 году планы по объему перевозок составляют более 200 млн тонн. Нефтяные компании реализуют проекты не только по добыче, но и по созданию инфраструктуры, которая требуется для строительства заводов СПГ, перегрузочных терминалов.

В качестве примера директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго привёл пример создания в Мурманске компаниями «НОВАТЭК» и «Роснефть» двух крупных производств для освоения запасов на арктическом шельфе и для создания завода по производству СПГ «Арктик СПГ-2» соответственно. Также компания «НОВАТЭК» планирует создание двух перевалочных терминалов на Камчатке и в Мурманской области. Эти проекты рассматриваются и, скорее всего, будут реализованы, пишет www.morvesti.ru.