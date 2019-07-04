«Севморпуть» прибыл в Мурманский морской торговый порт

На причале № 15 Мурманского морского торгового порта ошвартовался атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот». В кратчайшие сроки портовикам предстоит перевалить партию генеральных грузов – более 2700 тонн.

Сотрудники укрупненных комплексных бригад № № 2 и 7 уже приступили к погрузочным операциям на борт лихтеровоза. В номенклатуру груза вошли как строительные материалы, так и крупногабаритная, специализированная техника, предназначенная для проведения строительных работ в Арктической зоне РФ.

Вес отдельных единиц спецтехники достигает 21 тонны, поэтому погрузка представляет собой сложную технологическую операцию, для которой требуются мощное крановое оборудование и высокая квалификация персонала. Портовики будут осуществлять перегрузку бесперебойно, чтобы судно без задержек покинуло причал АО «ММТП» и ушло в свой плановый рейс.