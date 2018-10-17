«СевТЭК» откроет Мурманскую международную деловую неделю

Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению XIII специализированной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2018».

Мероприятия «СевТЭК-2018» пройдут 12 и 13 ноября в деловом центре «Арктика» в рамках VII Мурманской международной деловой недели. На сегодняшний день деловая программа сформирована, ключевые спикеры подтвердили свое участие.

Откроет первый день Деловая сессия «Региональная энергетика и коммунальный комплекс: стратегические и инвестиционные аспекты модернизации», на которой планируется обсудить механизмы привлечения инвестиций для развития ЖКХ, реализацию проектов по строительству угольных и торфяных котельных в рамках КИП, опыт реализации энергосервисных контрактов. В числе докладчиков – представители банковского сектора и инвесторы.

В рамках мероприятия планируется подписание соглашения с ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве в реализации энергосервисных проектов.

По окончании Деловой сессии состоится награждение победителей регионального этапа «МедиаТЭК», а также организаторов и спонсоров фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» в Мурманской области.

Подробная информация о проведении XIII специализированной выставки-конференции «СевТЭК-2018» размещена на сайте мероприятия.