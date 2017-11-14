«SexyGuber» подбирает «ЛедиГубера». Лидирует Марина Ковтун

На электронной площадке «Telegram» в аккаунте «SexyGuber» проходит необычное голосование в номинации «ЛедиГубер». Отметим, что эта номинация интересная, но в тоже время и сложная, так как в российском губернаторском корпусе трудятся всего четыре прекрасные дамы.

Напомним, в сентябре на этом же ресурсе проходило голосование на лучшего главу региона среди 21 кандидатуры.

«Мы считаем – регионам нужно больше «ЛедиГубер», хороших и разных! - пишут авторы необычного конкурса. - А пока оценим тех, кто в наличии».

В горячем списке «ЛедиГубер» оказались всего четыре претендентки: Светлана Орлова, губернатор Владимирской области (подпись под конкурсным фото - «комсомольский задор, помноженный на боевой характер»); Наталья Комарова, ХМАО («самый эмпатичный губернатор, любимица югорских бабушек и нефтегазовых генералов»); Марина Ковтун, губернатор нашего региона («могла б сделать кинокарьеру... но Мурманской области она оказалась нужнее, чем Голливуду») и Наталья Жданова, лидер Забайкальского края («преданность жанру: 30 лет в образе строгой учительницы»).

На сегодняшний день в гонке «ЛедиГубер» впереди Марина Ковтун, за неё проголосовали 40% участников необычного опроса, следом идёт Светлана Орлова, у которой 35%.

Генеральный директор «Арктик-ТВ» Андраник Мусатян по-мужски отреагировал на этот конкурс, сказав: «Марина Ковтун - самая милая, самая обворожительная и красивая из всех претенденток. У неё безупречный стиль истинной леди и, конечно, обаяние. Даже если бы в конкурсе участвовали и представительницы Совета Федерации, и Госдумы, Марина Васильевна всё равно была бы в лидерах».

Предлагаем северянам присоединиться к словам Андраника Мусатяна и проголосовать за нашего губернатора.