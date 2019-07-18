Сезон большой охоты, или Дмитрий Каск рассказывает о богатстве нашего края

Как удаётся бороться с браконьерами? Какие правила нужно соблюдать охотнику, чтобы не прослыть губителем природы? Ответы на эти и многие другие вопросы даст сегодня, 18 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрий Каск, заведующий сектором по учёту и мониторингу объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

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Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.