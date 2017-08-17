Сезон тихой охоты часто заканчивается трагедиями

Сезон тихой охоты у спасателей, как правило, наступает горячая пора. При сборе грибов и ягод теряются люди, причём, даже вблизи населенных пунктов и городов.

По данным на 16 августа этого года, за летний период в экстренное ведомство поступило 14 заявок на поиск 17 человек. Семеро обнаружены погибшими. Шесть граждан, из них – двое детей, были спасены. Продолжаются поиски четырёх человек, в том числе мурманчанина (1937 года рождения).

Спасатели советуют, если потерялся ваш родственник или знакомый, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека. Если потерялись вы сами или попали в экстренную ситуацию, то, при наличии, сотовой связи, необходимо обратиться в службу спасения по телефону «112».

Подробнее о проводимых поисково-спасательных работах вблизи города Мурманска рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Александр Фролов в видеосюжете.