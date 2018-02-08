Сфера ЖКХ в 2017 году требовала пристального внимания прокуроров

Подведены итоги работы прокуроров по защите жилищных прав граждан в судебном порядке в 2017 году. В 2017 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства горрайпрокурорами в суд общей юрисдикции направлено 244 иска (заявления) в порядке гражданского и административного судопроизводства. Судами рассмотрено - удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований, с учётом предъявленных в 2016 году, 234 иска (заявления).

С целью восстановления нарушенных жилищных прав граждан горрайпрокурорами в суд общей юрисдикции направлено 93 иска. Судом удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований по 91 иску. Фактов отказов прокурору в удовлетворении требований по данной категории дел не имеется.

Например, прокуратурой г.Кандалакши предъявлен 1 иск в интересах неопределенного круга лиц к администрации г. андалакши о возложении обязанности произвести работы по сносу аварийных многоквартирных домов. Решением суда от 2.11.2017 исковые требования прокурора удовлетворены.

В 2017 году органами прокуратуры области в целях устранения нарушений прав граждан, допущенных предприятиями жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса (соблюдение бесперебойного энергоснабжения потребителей ресурсоснабжающими предприятиями) в суд общей юрисдикции в порядке статьи 45 ГПК РФ направлено 9 исковых заявлений. Из них судами удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 9 искам.

Так, прокурором Кольского района в ноябре 2017 года проведена проверка по факту введения гарантирующим поставщиком электроэнергии АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт» полного ограничения режима потребления электроэнергии котельной в с.п. Междуречье Кольского района, что привело к нарушению прав жителей района на получение коммунальной услуги – горячее водоснабжение и отопление.

По результатам проверки прокурором района в порядке ст.45 ГПК РФ в суд направлено исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц запрете АО «АтомЭнергоСбыт» совершать действия по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии котельной сп. Междуречье Кольского района, создающие угрозу нарушения прав потребителей коммунальной услуги в течение отопительного периода 2017/2018 по причине задолженности по оплате электрической энергии. 25.12.2017 иск прокурора удовлетворен.

Прокурор г.Кировска обратился в суд с исковым заявлением в защиту интересов пенсионерки – жительницы Кировска по факту длительного невыполнения работ по установке индивидуального прибора учета электрической энергии.

В ходе проверки установлено, что заявительница проживает в муниципальной квартире на основании договора социального найма жилого помещения, заключенного с МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»). 15.03.2016 ресурсоснабжающей организацией составлен акт о проверке прибора учета электроэнергии, согласно которому индивидуальный прибор учета не пригоден для дальнейшего осуществления расчетов. О необходимости замены прибора учета заявительница в июне 2016 года поставила в известность МКУ «УКГХ», но меры по замене прибора учета не предпринимались.

По результатам проверки прокурор города в интересах заявительницы обратился в суд с исковым заявлением об обязании МКУ «УКГХ» оборудовать индивидуальным прибором учёта электрической энергии, соответствующим требованиям законодательства, муниципальное жилое помещение заявительницы. 28.08.2017 судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, соответственно МКУ «УКГХ» за свой счёт произвело установку прибора учёта электрической энергии муниципальной квартиры, в которой проживает заявительница.

Прокуратурой г.Полярные Зори проведена проверка деятельности управляющей компании ООО «Комплекс-ЖКХ» в части содержания и ремонта коллективных (общедомовых) приборов учёта, установленных в многоквартирных жилых домах. В ходе проверки прокуратурой установлено, что общедомовые приборы учета холодной и горячей воды в одном из многоквартирных домов находятся в нерабочем состоянии.

Несмотря на неоднократные уведомления ООО «Комплекс ЖКХ» со стороны ресурсоснабжающей организации филиала «АТЭС-Полярные Зори» ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» об истечении срока поверки и необходимости настройки коллективных (общедомовых) приборов учета путем направления соответствующих информационных писем, ООО «Комплекс ЖКХ» поверку и настройку коллективных приборов учета тепловой энергии, горячей, холодной воды в многоквартирных жилых домах в г.ПолярныеЗори не провело, договоры на выполнение указанных видов работ с иными организациями не заключило.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой города в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи виновное лицо в привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.