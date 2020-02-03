Сферу тарифного регулирования, ЖКХ и энергетики в правительстве Мурманской области будет курировать Юрий Сердечкин

Сегодня на оперативном совещании в правительстве области глава региона Андрей Чибис сообщил о новом назначении – заместителем губернатора стал Юрий Сердечкин.

«Нашу команду пополнил ещё один профессиональный, компетентный человек, который будет отвечать за вопросы тарифного регулирования, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», – сказал Андрей Чибис, представляя вице-губернатора.

Представляя нового члена правительства Мурманской области, глава региона отметил многолетний опыт работы Юрия Сердечкина в правительстве Москвы, в Контрольном управлении Президента России, а также в аппарате правительства РФ и пожелал успехов в реализации всех задач.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ, Юрий Валерьевич Сердечкин родился в 1980 году в Москве.

После окончания Государственного университета управления по специальности «Государственное и муниципальное управление» работал в структурах Федеральной службы по тарифам г. Москвы: заместитель начальника Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли, руководитель Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса. С 2013 года – советник Контрольного управления Президента Российской Федерации. В 2014 году возглавил отдел жилищной политики и коммунального хозяйства Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. Курировал вопросы жилищной политики и коммунального хозяйства в статусе помощника заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

Почётный работник органов ценового и тарифного регулирования. Награждён почётными грамотами ФАС России, ФСТ России и Почётной грамотой правительства Российской Федерации.

Женат, воспитывает троих детей.