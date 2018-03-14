Сформирован рейтинг муниципалитетов региона по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестклимата – Кировск в лидерах

Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области сформирован рейтинг органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов региона, отражающий содействие развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2017 году.

Рейтинг составлен с учётом информации, предоставленной администрациями муниципальных образований Мурманской области после согласования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти региона, а также с учётом опросов населения о состоянии конкурентной среды.

Наибольшее количество баллов по итогам интегрального рейтинга по трём блокам показателей получили Кировск, Апатиты и Мончегорск. Среди ЗАТО первое место занял Североморск, второе – Видяево, третье – Островной.

«Создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона – задача, которая никогда не перестает быть актуальной, и развитие конкуренции является резервом для улучшения инвестиционного климата Мурманской области. Важнейшее значение играет личная вовлеченность всех сотрудников администраций муниципалитетов в эту работу», – прокомментировала результаты рейтинга министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.