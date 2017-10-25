Сформирован рейтинг организаций социального обслуживания по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году

Состоялось заседание общественного совета при министерстве социального развития Мурманской области.



«Независимая оценка качества оказания услуг организациями социальной защиты – это актуальная и современная технология общественного контроля, которая помогает получить представление о потребительском качестве оказания услуг социальным организациями и найти механизмы повышения качества их деятельности» – отметила, открывая заседание, первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.



По результатам независимой оценки в 2017 году общественным советом сформирован рейтинг учреждений, согласно которому все государственные областные учреждения вошли в высший оценочный диапазон. С результатами независимой оценки в 2017 году можно ознакомиться на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях и официальном сайте регионального министерства в разделе «Направления деятельности» во вкладке «Независимая оценка качества».



Оценка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, осуществлялась в части предоставления ими социальных услуг на дому. В рейтинге этой услуги два поставщика вошли в высший и один поставщик – в средний оценочный диапазон.



Основные предложения независимых экспертов по повышению качества деятельности негосударственных поставщиков касаются повышения информированности граждан о деятельности организации, то есть соблюдения одного из важных критериев оценки качества – открытость и доступность.



«Результаты независимой оценки позволяют потребителям услуг принять обоснованное решение при выборе конкретной организации для получения необходимой услуги. В процессе подготовки независимой оценки устанавливается диалог между организациями, оказывающими социальные услуги, и гражданами – потребителями услуг», – отметила заместитель председателя Общественного совета Юлия Афонькина.



На заседании представители министерства представили промежуточный отчет о реализации в 2017 году государственными областными учреждениями социальной защиты Сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности организаций социального обслуживания по итогам независимой оценки, проведенной в 2016 году.