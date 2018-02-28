Сформирован состав молодёжной палаты при Мурманской областной Думе

В него вошли 23 человека, из которых 12 – представляют региональный парламент, четверо – правительство Мурманской области, двое от Общественной палаты региона и пятеро от Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Депутаты поздравили назначенных представителей молодежи региона, пожелав плодотворной работы и успехов.

– Безусловно, я рассчитываю на эффективную работу нового совещательного органа. Уверен, что такой формат взаимодействия с представителями молодежи даст положительный результат, – отметил спикер областной Думы Сергей Дубовой.

В центре внимания депутатов также находились два протеста прокурора Мурманской области, которые касаются организации транспортного обслуживания населения на территории региона и регулирования цен на пассажирские перевозки. С нового года федеральным законодателем приняты новые правила установления тарифов, согласно которым регион утверждает предельную цену на перевозки пассажиров и багажа. Ранее областной Думой были приняты региональные законы, которые оставляли это право за муниципалитетами. С целью устранить возникшую правовую коллизию, областной Думой принято решение удовлетворить протесты прокурора и совместно с правительством области выработать оптимальное решение в соответствии с новым федеральным законодательством.

Кроме того, на заседании областной Думы депутаты обсудили и утвердили Примерную программу законопроектной деятельности на текущий год. В нее включено порядка восьмидесяти областных законов в различных сферах жизни региона. 24 законопроекта уже находятся на рассмотрении, один из них принят региональным парламентом в январе.

В примерную программу вошли также четыре проекта федеральных законов, которые будут внесены в Госдуму в порядке законодательной инициативы.