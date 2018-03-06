Сформирована предварительная программа Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы»

Под руководством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения очередной Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» и международной специализированной выставки «Море. Ресурсы. Технологии – 2018», которые состоятся 13-14 марта 2018 года в деловом центре «Азимут».

В совещании приняли участие министр экономического развития Елена Тихонова; заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Андрей Алексеев; директор ООО «МурманЭКСПОцентр» Алексей Савинцев, руководство региональных рыбодобывающих ассоциаций, Союза промышленников и предпринимателей, представители министерств.

Главное рыбацкое событие региона будет организовано правительством Мурманской области при поддержке регионального рыбацкого сообщества. Основными темами конференции станут вопросы, связанные с инвестиционной политикой в сфере рыболовства, её реализацией, вопросами международного сотрудничества в Арктике.

Генеральными партнерами конференции выступят Союз рыбопромышленников Севера, Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана, некоммерческое объединение «Рыбный Союз», Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО).

На совещании были заслушаны доклады о ходе подготовки к предстоящим мероприятиям, представлен и утвержден проект деловой программы конференции с участием представителей федеральных и региональных органов государственной власти, российских и зарубежных рыбопромышленников и специалистов рыбной отрасли.

На конференции запланированы выступления представителей крупнейших рыбацких региональных объединений, специалистов судостроительных заводов о строительстве мурманскими рыбопромышленниками новых рыболовецких судов и рыбоперерабатывающих фабрик.

С проектом программы конференции можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области.