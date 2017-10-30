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Мурманская область. Арктика30.10.17 11:50

Сформирована программа III международной конференции «Полярные маршруты Арктики», которая состоится в рамках ММДН

14 ноября в рамках ежегодной Мурманской международной деловой недели состоится III Международная конференция «Полярные маршруты Арктики». Организатором мероприятия выступают Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, РОО «Ассоциация полярников Мурманской области». Информационную поддержку конференции оказывает единственное в России книжное издательство «Паулсен», специализирующееся на выпуске документальной, художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике.

В программе конференции запланированы две панельные дискуссии, участниками которых станут известные арктические полярники, исследователи, представители крупных компаний, общественных и образовательных организаций, также на полях мероприятия будет работать выставочный проект Мурманского областного краеведческого музея и состоится презентация издательства «Паулсен».

В ходе работы III Международной конференции «Полярные маршруты Арктики» прозвучат выступления об итогах реализации проекта «Барнео-2017», опыте уникальных экспедиций на Северный полюс на снегоходах, изучении архипелага Шпицберген, обеспечении безопасности при экспедиционной деятельности, вкладе научно-спортивных экспедиций, географических открытиях, возможностях при подготовке молодежи для работы в районах Арктики, а также по другим актуальным темам.

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