Намордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователямКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему мигранты капитально ремонтируют Мурманск?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.07.19 09:30

Сформирована программа Международного дня коренных народов мира

23 июля в администрации сельского поселения Тулома Кольского района состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения Международного дня коренных народов мира, основные мероприятия которого по инициативе саамской общественности в этом году состоятся 10 августа на территории сельского поселения Тулома.

В рамках рабочего совещания утверждена программа мероприятия, которая включает в себя: уличное массовое гуляние, торжественное открытие, концертную программу, работу детских игровых площадок, интерактивные площадки по национальным видам спорта, мастер-классы по народным художественным промыслам, выставку-ярмарку народных художественных промыслов, экспозицию предметов саамского быта, угощение традиционной саамской ухой, саамский обряд «Костёр единения».

Организаторами мероприятия являются ГОБУ «Центр народов Севера», Администрация сельского поселения Тулома Кольского района, МБУК «Туломский сельский Дом культуры», территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Тулома» при поддержке Администрации Кольского района, ООМО «Ассоциация кольских саамов», родовых общин коренного малочисленного народа саами «Лопарская» и «Родовая община – Умба».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«ОСА». Художественный сериал, 11 серия (16+)
-PRO ДеньгиНК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» поднимает цены на бензин, а на АЗС региона держат их на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль растёт благодаря дорожающему «чёрному золоту»-PRO ЭнергетикуБолее 5,58 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго за первое полугодие 2019 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыНамордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 276 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика