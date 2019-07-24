Сформирована программа Международного дня коренных народов мира

23 июля в администрации сельского поселения Тулома Кольского района состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения Международного дня коренных народов мира, основные мероприятия которого по инициативе саамской общественности в этом году состоятся 10 августа на территории сельского поселения Тулома.

В рамках рабочего совещания утверждена программа мероприятия, которая включает в себя: уличное массовое гуляние, торжественное открытие, концертную программу, работу детских игровых площадок, интерактивные площадки по национальным видам спорта, мастер-классы по народным художественным промыслам, выставку-ярмарку народных художественных промыслов, экспозицию предметов саамского быта, угощение традиционной саамской ухой, саамский обряд «Костёр единения».

Организаторами мероприятия являются ГОБУ «Центр народов Севера», Администрация сельского поселения Тулома Кольского района, МБУК «Туломский сельский Дом культуры», территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Тулома» при поддержке Администрации Кольского района, ООМО «Ассоциация кольских саамов», родовых общин коренного малочисленного народа саами «Лопарская» и «Родовая община – Умба».