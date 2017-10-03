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Мурманская область. Арктика03.10.17 07:20

Шаг федерального центра по реструктуризации бюджетных кредитов накладывает на муниципалитеты ещё большую ответственность в сфере бюджетной дисциплины - Марина Ковтун

Открывая оперативное совещание в правительстве Мурманской области, губернатор Марина Ковтун вчера осветила некоторые итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Козака.

Глава региона отметила, что ключевым вопросом заседания стала реализация комплекса мер по реструктуризации бюджетных кредитов субъектов Федерации и мер по сдерживанию наращивания долговой коммерческой нагрузки. Этот вопрос актуален практически для всех субъектов РФ.

«Как отметил в ходе совещания Дмитрий Козак, это беспрецедентное, политическое решение, прежде всего Президента нашей страны. Вице-премьер также сообщил, что вторая волна реструктуризации бюджетных кредитов ожидается после 2019 года. Объёмы выплат по бюджетным кредитам снизятся ещё раз вдвое и таким образом общий срок реструктуризации составит 12 лет. Этот шаг федерального центра по реструктуризации бюджетных кредитов накладывает на нас с вами ещё большую ответственность в сфере бюджетной дисциплины», - сказала Марина Ковтун.

Кроме того, на заседании правительственной комиссии отмечалось, что правительство России ставит задачу сделать межбюджетные отношения справедливыми, прозрачными и предсказуемыми. В их основе должна быть взаимная ответственность как федерального центра перед регионами, так и субъектов Российской Федерации перед центром. Глава региона подчеркнула, что такая же ответственность должна быть и у муниципалитетов перед субъектами РФ.

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