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Мурманская область. Арктика13.11.19 14:40

«Шаг за шагом» - в Мурманске уже 12 лет говорят об освоении арктического шельфа

Более 100 компаний нефтегазового сектора из 10 стран, специализирующихся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, представители компаний-поставщиков нефтегазовой промышленности, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, законодательных и исполнительных органов власти принимают участие в открывшейся сегодня в Мурманске XII международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом».

Напомним, в Мурманской области реализуется крупнейший проект Мурманского транспортного узла. Правительство РФ поддержало радикальное увеличение этого проекта, предусматривающее выход к 2035 году на перевалку 65 миллионов тонн грузов на территории Мурманской области. Это две трети того объёма, который должен перемещаться по Северному морскому пути в соответствии с задачей, поставленной Президентом России.

Как прозвучало во время конференции, активно использовать Севморпуть невозможно без ресурсов шельфа Арктической зоны. Необходимо обеспечить создание качественной высокотехнологической базы для обслуживания шельфовых проектов, Мурманская область для этого идеально подходит. Сегодняшняя конференция поможет сформировать техническое задание для создания этой базы.

Участники мероприятия акцентировали внимание на формировании законодательной основы налоговых преференций федерального и регионального уровней для резидентов арктических территорий. Это предоставит серьезные экономические стимулы для ведения бизнеса в Арктике.

В центре внимания конференции инвестиционные проекты, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа, развитие береговой инфраструктуры и логистических маршрутов на арктическом шельфе, формирование сервисной экономики для арктических проектов, экологическая ответственность операторов на шельфе при ведении хозяйственной деятельности в Арктике, кадровое обеспечение арктических проектов, взаимодействие промышленности и образования.

Двухдневная программа конференции включает пленарное заседание, тематические сессии, биржу контактов. Мероприятие организовано Ассоциацией подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области.

 

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