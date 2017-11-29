Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в РосляковоВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.11.17 07:30

Шахматисты Мурманской области успешно выступают на Первенстве СЗФО

По результатам проведённого Первенства СЗФО по классическим шахматам, которое завершилось вчера, Мурманская область стала победителем в медальном зачёте. Команда Мурманской  области завоевала 4 «золота», 2 «серебра» и  1 «бронзу».

Золотые медали - у Полято Ирины (девушки до 13 лет), Катаева Александра (юноши до 15 лет), Аксёновой Марии (девушки 19), Гальченко Матвея (юноши 19).

«Серебро» - у Казак Натальи (девушки до 19 лет), Клюкина Кирилла (юноши 19 лет).

«Бронза» - у Ветровой Татьяны (девочки 11).

Как сообщает «Murmansk Region Chess Team», наши медалисты представляют Апатиты, Кировск и Мурманск. Все они получили право на участие в Высшей лиге в Лоо, которая пройдёт  в апреле 2018 года. Кроме них это право завоевал Коваленко Дмитрий (юноши до 17). А в Первой лиге могут выступать также Иванова Ярослава (девушки 13) и Суркова Софья (девушки 17).

Не отдохнув от одних игр, наш шахматисты вчера вечером вновь начали игры на новых соревнованиях в быстрые шахматы (рапид), которые закончатся только сегодня, а 30 декабря в течение дня будут выявляться лучшие игроки в блиц-турнире Первенства СЗФО.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 355 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Невероятные истории любви». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 8 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика