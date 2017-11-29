Шахматисты Мурманской области успешно выступают на Первенстве СЗФО

По результатам проведённого Первенства СЗФО по классическим шахматам, которое завершилось вчера, Мурманская область стала победителем в медальном зачёте. Команда Мурманской области завоевала 4 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронзу».

Золотые медали - у Полято Ирины (девушки до 13 лет), Катаева Александра (юноши до 15 лет), Аксёновой Марии (девушки 19), Гальченко Матвея (юноши 19).

«Серебро» - у Казак Натальи (девушки до 19 лет), Клюкина Кирилла (юноши 19 лет).

«Бронза» - у Ветровой Татьяны (девочки 11).

Как сообщает «Murmansk Region Chess Team», наши медалисты представляют Апатиты, Кировск и Мурманск. Все они получили право на участие в Высшей лиге в Лоо, которая пройдёт в апреле 2018 года. Кроме них это право завоевал Коваленко Дмитрий (юноши до 17). А в Первой лиге могут выступать также Иванова Ярослава (девушки 13) и Суркова Софья (девушки 17).

Не отдохнув от одних игр, наш шахматисты вчера вечером вновь начали игры на новых соревнованиях в быстрые шахматы (рапид), которые закончатся только сегодня, а 30 декабря в течение дня будут выявляться лучшие игроки в блиц-турнире Первенства СЗФО.