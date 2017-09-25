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Мурманская область. Арктика25.09.17 13:55

Шахматисты Мурманской области возвращаются из Нидерландов с «серебром»

В прошедшие выходные в далёком королевстве Нидерланды наша молодёжная шахматная команда проводила свой очередной бой. «Murmansk Region Chess Team», представляющая юных шахматистов Мурманской области, сегодня возвращается из города Роттердам  вторыми. Шахматный турнир «Basamro» – международные соревнования, которые проводятся уже в 5 раз.

Нашу команду  «Murmansk Region Chess Team» представляли 8 спортсменов:  Клюкин Кирилл, Гальченко Матвей, Суркова Софья, Катаев Александр, Сыч Алина, Журавлев Александр, Полято Ирина и Врублевский Никита. Это очень сильный состав, так как трое из шахматистов являются чемпионами Первенства России по шахматам (Гальченко Матвей, Катаев Александр, а Ирина Полято дважды завоёвывала этот титул), а двое наших ребят имеют звание мастера ФИДЕ (Клюкин Кирилл и Гальченко Матвей ). Команду сопровождал тренер Геннадий Александрович Кузьмин.

Турнир проходил в два дня. В первом туре наша команда одержала верх над обладателем кубка «Basamro-2016» сборной Ленинградской области 5,5 – 2,5, а команда Голландии разгромила сборную Франции 6,5-1,5 очка. Во второй половине первого дня проходил блиц-турнир, где победителем среди 40 участников второй год подряд стал обладатель этого титула прошлого года наш земляк Матвей Гальченко. Он вёл борьбу за этот титул до последнего тура со своим давним соперником и другом Кириллом Клюкиным, который ранее тоже был обладателем этого трофея и голландским гроссмейстером Jorden van Foreest и заслуженно вновь взял первое место.

Наши ребята во втором туре встречались с представителями Нидерландов (Роттердам). Ленинградская область встречались с «International Chess Team» (Париж). Сборная Мурманской области не позволила соперникам доминировать на шахматных полях и разошлась с ними миром 4-4. Так же поделили очки команды Ленинградской области и французов 4-4.

Турнир закончился тем, что наша команда уступила команде из Франции 3-5, с таким же счётом шахматисты из Ленинградской области уступили победителям турнира - голландцам.

Наша команда второй год подряд завоевала 2 место. Французская сборная третья, уступив нам по дополнительным показателям, а ленинградцы заняли лишь 4 место. 

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