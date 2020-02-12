Мурманская область. Арктика12.02.20 21:25
Шахтёр нашёлся, медицинская помощь ему не потребовалась
Горняк, который считался пропавшим при пожаре на шахте АО «Апатит», найден живым, он не нуждается в медицинской помощи, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС. «Нашёлся живым, в медпомощи не нуждаётся», - сказал представитель ведомства.
После дополнительных вентиляционных мероприятий горизонт возобновит свою работу.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-
Последние комментарии
Татьяна
12.02.20 16:20
Ничего нового-нашли крайнего(охранника).Да не он пьяный той ночью отвечал за жизнь и здоровье людей...Евгению Тарбаеву и Ольге Суна видно не впервой эта тема.Только тут сор из избы вынесли.Прошли те в
Анна
12.02.20 13:35
Уволить всех медработников из видео,это что за секс поведение.У меня остался негатив,как то поступила по скорой,после 9 часового приступа,помощь не оказали,сказали сделаете снимок,сдадите анализы и по
ирина
12.02.20 12:39
были в глазном отделении,хамство медсестер постовых как само собой разумеещееся,очень неприятно,одна смена более менее,а другая слов нет.так же отделение хирургии,умирал отец,я с животом 9ый месяц бер
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в прошлом оду инфляция оказалась выше среднероссийского уровня-PRO ВалютуКурс евро просел на 98 копеек, доллар теряет 90 копеек-PRO Энергетику«МЭС» - цифрам верьте в квитанциях, а не в интернет-сервисах-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 558 человек