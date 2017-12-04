Шамбир выходит из колонии по УДО, а Шубина поддержал президиум Верховного суда РФ

Сегежский городской суд Республики Карелия удовлетворил ходатайство экс-председателя Мурманской областной Думы Василия Шамбира об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима. Судебное заседание состоялось сегодня, 30 ноября 2017 года в девять утра прямо на территории сегежской исправительной колонии № 7семь.

Как пишет sud51.com, представители УФСИН выступали против освобождения Василия Шамбира и не исключено, что предпримут попытку обжаловать решение суда.

Напомним, Василий Шамбир был осуждён на шесть лет по обвинению в обналичивании денег Кандалакшского опытно-механического завода, которое предприятие получало в виде краткосрочных займов у банков. Гособвинение просило дать ему девять лет. Также по решению суда Василий Николаевич должен был выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

А в это время президиум Верховного суда РФ сегодня рассмотрел судебные решения по делу Геннадия Шубина. «Верховный суд РФ отменил все судебные решения о продлении Геннадию Шубину сроков содержания под стражей. За отмену этих судебных постановлений на заседании президиума ВС РФ также высказался заместитель генерального прокурора РФ Малиновский В.В.», - сообщили sud51.com адвокаты осужденного Шубина.

Ранее ЕСПЧ установил факты чрезмерно длительного содержания Шубина под стражей до вынесения приговора. Всего в СИЗО он провел около 2,5 лет.