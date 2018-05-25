Шантаж на обвинении в изнасиловании обернулся вымогательством

В отдел полиции Оленегорска обратился молодой человек 1997 года рождения по факту вымогательства у него денежных средств под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство.Он рассказал полицейским, что некоторое время назад он распивал спиртные напитки со своими знакомыми у них на квартире. В квартире находились малознакомые люди, в том числе молодые девушки.

Спустя некоторое время на его мобильный телефон позвонила женщина и попросила о встрече у неё дома. Придя к ней домой, он увидел своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки ранее. Один из мужчин начал угрожать потерпевшему тем, что одна из молодых девушек, отдыхавших с ними на квартире, напишет заявление в полицию об изнасиловании. Чтобы этого избежать, молодой человек должен написать расписку о том, что обязуется отдать деньги злоумышленникам в сумме 150 тысяч рублей. Так как оленегорец был уверен, что никакого изнасилования не было, он обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны и доставлены в отдел полиции подозреваемые. Ими оказались жители города – безработный, ранее судимый мужчина 1992 года рождения и женщина 1995 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России Мурманской области, по факту следователем отдела полиции города Оленегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.