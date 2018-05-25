ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Внедрение ЭЛН сведёт к нулю случаи страхового мошенничества и хождения поддельных больничныхВ Мурманске чествуют лучших выпускников школ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.05.18 10:37

Шантаж на обвинении в изнасиловании обернулся вымогательством

В отдел полиции  Оленегорска обратился молодой человек  1997 года рождения по факту вымогательства у него денежных средств под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство.Он рассказал полицейским, что некоторое время назад он распивал спиртные напитки со своими знакомыми у них на квартире. В квартире находились малознакомые люди, в том числе молодые девушки.

Спустя некоторое время на его мобильный телефон позвонила женщина и попросила о встрече у неё дома. Придя к ней домой, он увидел своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки ранее. Один из мужчин начал угрожать потерпевшему тем, что одна из молодых девушек, отдыхавших с ними на квартире, напишет заявление в полицию об изнасиловании. Чтобы этого избежать, молодой человек должен написать расписку о том, что обязуется отдать деньги злоумышленникам в сумме 150 тысяч рублей. Так как оленегорец был уверен, что никакого изнасилования не было, он обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны и доставлены в отдел полиции подозреваемые. Ими оказались жители города – безработный, ранее судимый мужчина 1992 года рождения и женщина 1995 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России Мурманской области, по факту следователем отдела полиции города Оленегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 137 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:05«Улицы разбитых фонарей-7». Художественный сериал, 23 серия (16+)12:50Городские хроники (12+)13:10«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиОптовики и АЗС Мурманской области значительно подняли цены на топливо-PRO ВалютуРубль снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХДолжникам за ЖКУ, проживающим по соцнайму, напомнят об ответственности-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика