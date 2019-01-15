Шедевры современного православного искусства России выставлены в музее

16 января в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально-значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть».

На выставке будут представлены творческие работы из художественной мастерской Ольги Кириной, художественной мастерской Гребенниковых, художественной мастерской Мануйловых, мастерских посёлка Мстера, мастерской Голунова В., мастерской семьи Перовых. Верность традициям и канонам, старинные и новые технологии, стилистическое разнообразие и оригинальные интерпретации древних образов отличают работы современных православных мастеров.

Посетители увидят современные иконы из бересты, фарфора, а также панно, церковную утварь, созданные в православных традициях.

Выставка работает до 30 января.