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Мурманская область. Арктика22.03.18 10:50

Шедевры живописи из собрания Государственного Русского музея будут представлены в Мурманске

24 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».

Художественное наследие трёх российских художников, чей творческий путь пришёлся на вторую половину XVIII века, по праву находится в одном ряду с работами ведущих европейских мастеров портрета того времени.

Безусловно, каждый из них имеет свою неповторимую, авторскую особенность передачи образа, свой собственный, уникальный стиль и технику письма. Ведь портрет имеет несколько смысловых линий – это и внутренний мир человека, и то, что его окружает, и его одежда, поза, положение рук, наклон головы… Все эти детали и формируют общее впечатление от каждой картины, дают зрителю возможность проникнуть в сущность человека, глядящего на нас через века.

В творчестве трёх великих живописцев Федора Степановича Рокотова, Дмитрия Григорьевича Левицкого, Владимира Лукича Боровиковского нашли наиболее полное выражение идеалы эпохи, ее эстетические, философские и религиозные представления. В короткий срок они выдвинули русское искусство, и прежде всего портретную живопись, в один ряд с лучшими произведениями западноевропейских мастеров.

Коллекция этих живописцев – наиболее известная часть собрания Русского музея. В экспозиции Мурманского областного художественного музея будет представлено около 40 портретов, выполненных мастерами.

Выставка будет работать до 17 июня.

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