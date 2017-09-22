Мурманская область. Арктика22.09.17 09:50
Шэрон Кларк, великолепная джазовая вокалистка, споёт для мурманчан
24 сентября в Мурманской областной филармонии состоится концерт джазовой музыки.
В исполнении Шэрон Кларк, великолепной джазовой вокалистки и представительницы традиционной вокальной джазовой школы, и трио пианиста Ивана Фармаковского (Сергей Васильев - контрабас, Павел Тимофеев – барабаны) прозвучат лучшие джазовые произведения.
Наша справка:
Шэрон Кларк - великолепная джазовая вокалистка, обладающая потрясающим тембром голоса и артистизмом. Она является лучшей представительницей традиционной вокальной джазовой школы. Выпускница всемирно известного «Berklee College of Music», Шэрон Кларк, одинаково искусно владеет стилями джаз, блюз, соул, фанк и госпел. Певица обладает великолепным и самобытным голосом, которым владеет в совершенстве.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 739 человек
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