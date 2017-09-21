Шесть крылатых ракет-мишеней уничтожила корабельная ударная группа Северного флота

В рамках зачётного учения разнородных сил Северного флота за 2017 учебный год в Баренцевом море корабельная ударная группа Северного флота в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» при поддержке истребительной авиации отразила массированную воздушную атаку и уничтожила шесть крылатых ракет.

Учение проходило в два этапа. В ходе первого этапа кораблям была поставлена задача при применении комплексов зенитно-ракетного вооружения при поддержке истребительной авиации поразить крылатые ракеты, идущие курсом на корабельную ударную группу. Данный эпизод считается одним из сложнейших в боевой подготовке экипажей надводных кораблей – в первую очередь, в плане организации противовоздушной обороны корабельной группы с применением боевого зенитного вооружения по фактическим целям. В качестве них выступили крылатые ракеты-мишени, запущенные с интервалом в одну минуту.

В рамках этапа с борта малого ракетного корабля «Рассвет» были запущены две сверхзвуковые ракеты-мишени РМ-120, ещё одна ракета-мишень РМ-120 - с борта МРК «Айсберг».

Первые две мишени были уничтожены боевыми расчётами зенитно-ракетных комплексов «Форт» тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Третья ракета-мишень была поражена совместным огнём ЗРК «Ураган» эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и двумя управляемыми ракетами большой дальности Р-33 класса «воздух – воздух», запущенными парой истребителей МиГ-31 смешанного авиационного полка Северного флота.

На следующем этапе учения корабельной ударной группе необходимо было поразить огнём корабельной артиллерии крылатые ракеты, идущие курсом на корабль, а также другие воздушные цели.

Малый ракетный корабль «Рассвет» в ходе розыгрыша эпизода произвёл запуск одной ракеты-мишени РМ-120, а с борта малого противолодочного корабля «Юнга» были запущены два имитатора воздушных целей – малоразмерные твердотопливные ракеты «Саман».

Все цели были успешно поражены боевыми расчётами артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетного крейсера и эскадренного миноносца.

В ближайшее время разнородные силы Северного флота, участвующие в зачётном учении в Баренцевом море, начнут сворачиваться и совершат переход в пункты постоянного базирования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в зачётном учении разнородных сил Северного флота принимали участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения задействовано более 5 тыс. человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.