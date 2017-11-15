Мурманская область. Арктика15.11.17 09:41
Шесть новых лифтов будут установлены в полярнозоринских домах в рамках программы капремотна
В Полярных Зорях запланирована замена шести лифтов в многоквартирных домах. Работы начнутся уже в этом году.
По информации директора «Атом-ЖКХ. Полярные Зори», лифты уже привезены в город. Замена старых подъёмных механизмов пройдёт в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Новые лифты будут установлены по адресам: ул.Ломоносова, 25, кор. 1, кор. 2 (2017 год); ул.Ломоносова, 1/1 (2018 год); ул.Энергетиков, 19 (2018 год) и 31/1 (2019 год); ул.Строителей, 14 (2019 год).
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