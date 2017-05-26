Шесть соискателей на должность генерального директора регионального Фонда капитального ремонта

25 мая председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой принял участие в заседании попечительского совета регионального фонда капитального ремонта. На нём также присутствовал член попечительского совета – депутат Андрей Чернев.

Во время заседания обсуждались вопросы, касающиеся административно-хозяйственных расходов на осуществление уставной деятельности фонда. Рассматривались документы участников конкурса на должность генерального директора этой организации – их предоставили 6 соискателей.

Попечительский совет согласовал извещение о проведения конкурсного отбора кредитной организации, на счёте которой будут аккумулироваться взносы населения на капремонт. Данная процедура отныне регламентируется соответствующим федеральным постановлением.

Согласно прозвучавшей на заседании информации, сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году региональной программы капремонтов предусмотрен ремонт 467 многоквартирных домов. Помимо этого запланирована замена 307 лифтов в 129 домах.