Шесть тысяч сеянцев сосны, ели, ивы и березы высадили в Кузомени участники акции День посадки леса

В Мурманской области прошли первые практические мероприятия в рамках акции «Всероссийский День посадки леса». Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в селе Кузомень было высажено шесть тысяч сеянцев различных пород: сосны, ели, ивы и березы – они помогут закрепить пески и береговую линию реки Варзуга.

В акции приняли участие специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Терского и Кандалакшского лесничеств, школьники села Варзуга.

Все работы проводились под руководством участкового лесничего Геннадия Вишнякова – одного из разработчиков и участников внедрения приемов искусственного лесовосстановления на эродированных территориях Терского берега – в Кузоменьских песках. Геннадий Вишняков – один из авторов книги «Кузоменьские пески в начале 21 века», изданной в 2014 году.

Следующая посадка леса в рамках акции запланирована на 17 июня в Кольском лесничестве.