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Мурманская область. Арктика12.05.18 09:18

Шестиклассники Мурманской области написали Всероссийскую проверочную работу по обществознанию

Обществознание включено в число предметов, по которым Всероссийские проверочные работы проводятся в 2018 году впервые. Проверочная работа состояла из шести заданий, каждое из которых предполагало развернутый ответ. На ее выполнение отводилось 45 минут.

Задания по обществознанию охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, работника, члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на школьном уровне, их итоги не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

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Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
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Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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