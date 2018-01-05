Шестилетний мальчик, выпавший в декабре 2017 года из окна, 3 января скончался в больнице

Ребёнок, выпавший в вечернее время 9 декабря 2017 года из окна четвертого этажа квартиры одного из домов по проспекту Металлургов в Мончегорске, был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятий, однако в результате полученных тяжких травм вечером 3 января 2018 года он скончался.

Мальчик 2011 года рождения в результате происшествия получил множественные травмы тела.

С учётом наступления последствий в виде смерти малолетнего ребёнка органами предварительного расследования принято решение о переквалификации деяния с ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) на ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по выполнении которых будет решаться вопрос о предъявлении обвинения.