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Мурманская область. Арктика28.04.18 08:59

Шестнадцати саамским общинам выделены субсидии из бюджета Мурманской области

Решением комиссии по выделению и распределению субсидий, предоставляемых саамским общинам в 2018 году, в перечень получателей субсидии включены шестнадцать общин. Бюджетом Мурманской области в текущем году на данные цели предусмотрено 3208,20 тыс. рублей, размер субсидирования каждой общины определен пропорционально количеству общин, вошедших в перечень получателей субсидии.

В перечень получателей субсидии включены следующие общины коренных малочисленных народов Севера: «Самь Еммьне» («Саамская земля»), «Шурр пирас» («Большая семья»), «Таввял пайхьк» («Северный край»), «Пуаз» (Олень»), «Северный край», «Лопарская», «Тоавас медаш» («Сильная пчела»), «Чузем» («Искра»), «Поной Еллей Суйм» («Собрание Понойских жителей»), «Мохкйок», «Моджесь еммьне» («Красивая земля»), «Луэмман» («Морошка»), «Самь Нурр Пулдэгк» («Саамское молодое поколение»), «Арсъегк» («Варзино»), «Тйрмесьюккс» («Радуга»), «Сейд».

Субсидирование общин способствует самозанятости коренного народа, создает благоприятные условия для развития традиционных видов хозяйственной деятельности – оленеводства, рыболовства, собирательства. Поддержка общинных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера – саамов является одной из приоритетных задач Правительства Мурманской области.

В Мурманской области на сегодняшний день зарегистрировано 37 общин коренных малочисленных народов Севера. В период с 2009 по 2018 годы число общин увеличилось в два раза, в 2009 году – в Мурманской области было зарегистрировано – 17 общин, на начало 2018 года – 37 общин.

За период реализации государственных программ, направленных на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, с 2009 по 2017 годы поддержку в виде субсидий получила 31 община на общую сумму около 35 млн. рублей. На выделенные средства общины приобрели оленей, деревянные дома, снегоходы, квадроциклы, автомобили, моторные лодки, электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

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