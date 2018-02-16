Широкая Масленица в театре кукол Мурманска!

17 февраля перед спектаклем «Саамская сказка» артисты театра порадуют зрителей увлекательным театрализованным представлением с народными песнями, закличками, частушками и танцами.

А 18 февраля Масленичная интермедия пройдёт перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы». Традиционное русское лакомство – сладкие румяные блины – любимое угощение в этот праздник.

Празднование Масленицы – одна из самых древних и интересных традиций, дошедших до нас из глубины веков. Это самый любимый праздник русского народа, который никого не оставляет равнодушным. Принять участие в нём смогут абсолютно все – нужно лишь приобрести билет на спектакль.