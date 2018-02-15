Мурманская область. Арктика15.02.18 15:36
Широкой Масленице площади мало!
В Мурманске в связи с проведением в Мурманске народного гулянья «Широкая Масленица» будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:
– по улице Ленинградской, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов 18 февраля;
– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов 18 февраля.
Будут освобождены от транспорта:
– площадка в районе проспекта Кольского, 101 с 8 до 17 часов 17 февраля;
– улица Ленинградская, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов 18 февраля;
– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов 18 февраля.
Комментарии
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Последние комментарии
Андрей Николаевич
15.02.18 11:01
Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
Комментарий к новости:Коммунальный абсурд
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
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Sergey Kysil
10.02.18 10:58
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