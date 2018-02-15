Широкой Масленице площади мало!

В Мурманске в связи с проведением в Мурманске народного гулянья «Широкая Масленица» будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов 18 февраля;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов 18 февраля.

Будут освобождены от транспорта:

– площадка в районе проспекта Кольского, 101 с 8 до 17 часов 17 февраля;

– улица Ленинградская, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов 18 февраля;

– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов 18 февраля.