Школа № 57 отмечает юбилей

Коллектив школы № 57 Мурманска вчера отметил 25-летний юбилей. Педагогов и учеников поздравили глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Веллер. На торжественном мероприятии лучшим учителям вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

– Ваша школа одна из самых молодых в столице Заполярья, но несмотря на молодость, она не уступает остальным учреждениям в качестве образования, – отметила Тамара Прямикова. – Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов, бережное отношение к традициям, современная научно-техническая база обеспечивают высокий уровень подготовки юных мурманчан.

В 2002 году за большую работу в области военно-патриотического воспитания школе присвоено имя Героя России, военного летчика, генерал-майора Тимура Автандиловича Апакидзе.

На территории школы установлен мемориальный комплекс, включающий мемориальную доску, бюст летчика и исторический памятник – боевой самолет. В том же году открылся школьный музей «История морской авиации». Это единственный школьный музей такого направления в Мурманской области.

– Задача, которую определила для себя школа – воспитать настоящего гражданина – выполняется на «отлично», – обратился к присутствующим Сергей Веллер. – Желаю вам много юбилейных дат, интересных уроков и выдающихся учеников.