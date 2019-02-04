Школа чемпионов

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил детско-юношескую спортивную школу № 14 по танцевальному спорту. По итогам 2018 года ДЮСШ № 14 стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей».

Учреждение основано в 1996 году. Школа является центром хореографической подготовки по танцевальному спорту в регионе и Северо-Западном федеральном округе. Ее спортсмены входят в состав сборных команд России. Ежегодно состав команды области формируется в основном из воспитанников школы.

– Сегодня здесь обучаются почти 900 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет, – отметил Андрей Сысоев. – Созданы комфортные условия для занятий. С января этого года ребята занимаются в обновленном танцевальном зале с современным травмобезопасным спортивным паркетом. Также выполнен частичный ремонт системы отопления, проведена замена зеркального остекления в залах. Работа по модернизации материально-технической базы учреждения продолжается. В ближайшее время будет завершен ремонт хореографического зала.

В ДЮСШ № 14 реализуются предпрофессиональные программы по двум видам спорта: «Танцевальный спорт» и «Фитнес-аэробика», а также 20 дополнительных общеразвивающих программ по различным направлениям хореографических дисциплин. Педагоги школы ежегодно создают уникальные показательные номера для участия в городских и областных мероприятиях.